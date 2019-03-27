雙子星大樓成中國租界? 經民聯遞陳情書

2019-03-27 21:42

〔記者邱灝唐／台北報導〕香港南海控股主席于品海去年底取得台北雙子星開發案最優申請人，但因中資疑慮引發各界譁然。多次要求駁回該案的經濟民主聯合今晚再赴北市府遞交陳情書；經民連召集人賴中強也強調，一旦讓此案過關，雙子星大樓將成為中國租界，引發國安危機。對此，北市府發言人劉奕霆表示，現在仍等待投審會審議結果，但一切依法行政。

經濟民主連合召集人賴中強、交大人文社會學系副教授林秀幸、紀錄片導演李惠仁等人今晚到北市府訴願區，發表演講籲請北市府嚴格把關招標程序，強調南海控股與中國中央企業中信集團關係密切，從股權交易、人事安排都看得出端倪；賴也強調，他們並非針對南海控股，而是應該廢標、此案重新再來，因為不論是南海控股或第二順位的藍天電腦，都在中國有事業，都會有以商圍政的統戰疑慮。

賴中強也重提2014年「諾富特飯店案件」，指出時任中國國台辦主任張志軍來台，他遭警察和飯店人員軟禁在房間10小時，「但未來再也不會發生，因為中國高官將直接進入雙子星大樓，而南海控股會把整棟樓圍得密不透風，宛如中國租界。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，現在仍等待投審會審議結果，但雙子星第6次招標皆依法行政，也有進行嚴格審查；至於出面接收陳情書的捷運局主秘王偉則說，北市府一直秉持公開透明，以及依法行政的原則，謝謝市民到場關心此案。

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