77％網友不贊成「金門會談」 朱立倫不死心發起新投票！

2019-03-27 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫日前表示，如果當選總統，要實現兩岸領導人「金門會談」，他也在臉書發起相關投票，結果在8.9萬投票者中，有高達77%的網友投下「不贊同」；對此，朱立倫今日再度發起投票，調查網友是否贊同推動「雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化」。

朱立倫25日直播時表示，如果當選總統，將與中國領導人習近平舉行金門會談，發表永久和平宣言；同時他也在臉書發起投票，題目為「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」

結果朱立倫的投票貼文不但遭到高雄市長韓國瑜支持者拆台表示「讚（贊）成，但代表的人不是你」、「你算哪根蔥啊 當然是韓總統去啊」；8.9萬人參與的投票，結果也有高達77%，約67000名網友投下「不贊同」。

對此，朱立倫今天下午再度發起投票，在臉書發文表示「朱立倫當總統，推動『雙門（金門、廈門）生活圈，金廈大橋鐵路化』，請問你贊成嗎？」朱立倫也表示，這是打臉投票第二彈，「歡迎反對的朋友來灌票」。

網友也紛紛在朱立倫新的投票貼文下方留言怒嗆「投反對票就是灌票，真有民主風度啊國民黨」、「裁判 可以讓人這樣投了又投 投了又投嗎」、「原來反對就是灌票」、「為什麼要嗆網友？」「跟你主張不同就抹黑人家灌票喔？」

截至27日下午6點30分左右，已有1.2萬名網友參與投票，目前約有45%網友贊成，55%網友不贊成。

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