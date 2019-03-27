韓國瑜涉犯外患罪？ 李正皓：支持「調查委員會」查賣台

2019-03-27 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出訪中國，卻接連私會港、澳中聯辦，引發外界爭議，質疑「賣台」，讓高雄市議員陳致中今天（27日）上午到高雄高分檢按鈴控告韓涉犯「外患罪」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓稍早在臉書表示，將全力支持民進黨、時代力量黨團於立法院成立「調查委員會」，對韓進行調查。

李正皓表示，過去面臨重大爭議如319槍擊案時，立法院曾以大法官釋憲585號為依據，成立319真相調查委員會，因此，「既然今天陳致中都已經按鈴控告韓國瑜涉犯外患罪，認為韓國瑜意圖使中華民國領域屬於他國，既然這麼嚴重，顯然已經超出地方法院能處理的權責，怎麼可以不上升到立法院的層級？」

李正皓指出，根據大法官釋憲585號，立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固有之權能自得享有一定之調查權，主動獲取行使職權所需之相關資訊，俾能充分思辯，審慎決定，以善盡民意機關之職責，發揮權力分立與制衡之機能。

他建議，民進黨和時代力量立法院黨團應成立「調查委員會」，針對韓國瑜此次行程是否有賣台、使中華民國領域屬於他國的行為進行調查，「而且一定要把韓國瑜找來立法院跟委員一對一備詢，看最後是查出韓國瑜賣台的證據，還是重演2016年韓國瑜在台北市議會遭民進黨圍剿，進而讓韓國瑜越戰越勇、越戰越旺的狀況。」

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