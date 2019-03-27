鄭文燦：不會參與總統初選 只想把市長任期做滿

2019-03-27 19:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天在議會進行施政報告，高雄市長韓國瑜訪中國港澳及民進黨總統大選等政治性問題，成為議員質詢焦點。鄭文燦則說，能把農產品賣出去是好事，但韓國瑜出訪絕對是政治大於經濟，至於黨內總統初選，無論蔡賴配、賴蔡配都是可能選項，他絕對不會成為其中主角，會把市長4年任期做滿。

對於陸委會要修正縣市首長訪港澳條款，外界認為這是韓國瑜條款；對此，鄭文燦說，未來地方首長可能到國外、大陸、港澳地區訪問，讓這些規範清楚一點，大家比較好遵循，陸委會應該把規範清楚制定，讓大家可以依循，台灣的主流民意是不支持一國兩制，中聯辦等同香港的太上皇，韓國瑜與中聯辦官員見面並不妥當。

鄭文燦也提到，目前綠營登陸的障礙在北京不在台灣，若其可以登陸訪問，創造制度性的互動，對台灣應該是好的，他也願意做登陸訪問，只要有助於城市交流、有助於彼此友善，他不會否定這個方向，也很願意做城市交流。

他說，上任第1年在桃園舉行桃園香港論壇，當時香港特區政府還有3個局長級的幹部參加，第2年就因為北京關係取消活動非常可惜，桃園到香港空中非常頻繁，如果能夠就運輸、城市規劃、交通方面多交流對話是好事，希望未來桃園跟香港的論壇還可以繼續。

另外，議長邱奕勝推動許多桃園跟上海的交流，青浦的國家級的會展中心很適合桃園參考，因為桃園的青埔也即將蓋會展中心，假如能夠互相交流，在這個城市交流面向上，他個人是願意、並不排斥。

至於民進黨總統初選，鄭文燦說，他是5人協調小組成員，協調的目是希望尋求最大共識、最大合作，目前雙方還沒有表達清楚意願，「蔡賴配」只是選項之一，最重要是蔡英文總統、前行政院長賴清德能夠坐下來談，整合出最大的力量，至於他擔任市長，在未來的4年就是擔任市長，並沒有想其他的職務。

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