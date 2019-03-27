民進黨立委登記 議員陪同吳琪銘拚連任

2019-03-27 22:22

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨立法委員初選25日登記，新北市第10選區立委吳琪銘今天在議員林銘仁、彭成龍陪同下，赴民進黨新北市黨部登記。吳琪銘強調，這次爭取連任，就是希望土城、三峽的建設不能中斷，政見實現要讓土城、三峽不一樣。

民進黨中常會日前決議，黨內立法委員提名將於3月25日至29日領表登記，預計5月下旬完成提名。回想初來乍到立法院，吳琪銘說，用先聽、先看、先學習的態度，從來沒有缺席過一次會議，要求自己在最短的時間內，熟悉中央政府以及立法院的運作模式。

林銘仁和彭成龍也稱讚，地方期待已久的土城看守所遷移、土城變電所地下化等，這些過去拖延許久的任務，在這三年內，由吳琪銘串連地方跟中央，開始有實質的辦理，吳在擔任議員時，就勤走基層為民服務，積極的為地方來爭取建設。

吳琪銘強調，在上次選舉所提出的幸福168政見，都在逐一實踐，繼續爭取連任，就是希望土城、三峽的建設不能中斷，成為人們安居樂業的新故鄉。

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