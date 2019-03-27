白冰冰不夠！潘恆旭想找范冰冰、李冰冰免費代言高雄

2019-03-27 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭，先前找來藝人白冰冰作為高雄旅遊代言人，引發社會輿論撻伐，他此次隨市長韓國瑜出訪中國，受訪時指出，歡迎李冰冰和范冰冰一起為高雄市代言。

綜合媒體報導，潘恆旭在廈門記者會中表示，「基本上因為我們沒有什麼預算，所以我們熱切的歡迎大陸（中國）一線的，包括像范冰冰和李冰冰我們都非常的歡迎，因為我們市長有1個千金叫韓冰，還有我們的白冰冰在福建也很紅」，希望能夠邀到中國2名藝人。

潘恆旭提到，「韓流需要更多的冰來製造更大的韓流，希望所有大陸（中國）的觀眾朋友都能來台灣旅遊」；韓國瑜此時再度重申高雄市沒有什麼預算，但目前已有白冰冰和韓冰，韓認為潘恆旭「很可愛」，只是現在「巧婦難為無米之炊」，硬要做出美味的一桌佳餚。

網友們認為潘恆旭的想法不切實際，留言指出「MOU：李冰冰，范冰冰，訂單：白冰冰」、「不知道范冰冰才剛被中共清算過嗎」、「快請郝龍斌，小彬彬，小小彬，迷你彬」、「范冰冰表示：嫌老娘被關不夠久嗎？還搞我」、「歡樂局局長？」、「潘仔又開始刷存在感了哦」。

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