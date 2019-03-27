言論自由台南特展 李孟諺：假消息腐蝕言論自由基礎

2019-03-27 22:41

〔記者王俊忠／台南報導〕迎接4月7日言論自由日，內政部與文化部在司法博物館（舊台南地院）舉行「噤聲的日常」特展，展期到4月21日止，行政院秘書長李孟諺今南下主持開展儀式。他指出，台灣現今言論自由是先人前仆後繼犧牲生命換來，卻被「假消息」腐蝕言論自由的基礎。

李孟諺表示，過去台灣沒有言論自由，記得他國中時家裡放有美麗島、深耕與新潮流等黨外雜誌禁書，家長不讓孩子碰這些書，更早期碰觸這些禁書可能背上顛覆國家罪名、蒙受牢獄之災，30年前鄭南榕為爭取言論自由犧牲生命，換得如今大家享有充分言論自由的果實。

李孟諺說，正因為言論自由環境是前人前仆後繼爭取得來，需要大家努力維護，而外來勢力帶來的假消息是腐蝕言論自由、民主自由的基礎，大家不能不慎，這應是不分黨派、族群的唯一共識。內政部政務次長陳宗彥也指假消息對言論自由的衝擊很大，要拒絕這種破壞價值的作法，政府一定堅守維護言論自由的崗位。

台南地院庭長謝岳龍肯定言論自由特展在司博館舉行，因為言論自由需要法律保障，過去台灣戒嚴時期沒有言論自由，言論自由應落實在行政，由司法來捍衛。

「噤聲的日常」特展從即日起到4月21日在司法博物館展出，現場展出戒嚴時期的禁歌、禁書，清楚說明當年踩到政府紅線的原因，讓中南部民眾有機會就近觀展，藉此特展帶大家回顧往昔言論自由遭箝制的戒嚴環境，希望大家享受言論自由之際、鑑往知今，深思、珍惜言論自由的時代意義。

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