盧秀燕為中信兄弟開球 網友噓爆：有送谷關新鮮空氣嗎？

2019-03-27 17:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕中信兄弟主場開幕戰在洲際棒球場迎戰桃猿，球團邀請台中市長盧秀燕開球，新聞被分享至PTT棒球版後，引來網友嘲諷「不愧是討噓大師 只好推了」、「有送谷關空氣我就進場」、「開幕找市長看球很正常，但是我不支持這咖」。

中信兄弟2015年落腳台中，林佳龍市府團隊促成認養洲際棒球場，球場整修後有全國最大、效果最好的LED全屏大螢幕記分板，增設觀眾席貼心設施。市府也規劃打造以棒球為主題的運動休閒園區，以及棒球博物館、飯店及各項娛樂設施，提供更優質的看球環境。

今年中信兄弟主場開幕戰迎戰桃猿，盧秀燕26日應邀開球，除了為台中主場的中信兄弟加油，也期待市府與中信兄弟球團加強合作，讓棒球運動在台中深耕發展，同時營造台中主場「我兄弟，我驕傲！」的品牌形象。

但盧秀燕開球新聞分享至PTT棒球版，竟再度遭球迷噓爆，「不愧是討噓大師 只好推了」、「會在棒球迷面前亂入的政治人物，大家都會不歡迎她來！」、「開幕找市長看球很正常，但是我不支持這咖」、「進場每人送一碗花雕雞泡麵」、「現場有提供無限量谷關空氣嗎」，球迷網友一面倒的噓翻。

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