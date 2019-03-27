舉八二三砲戰談兩岸 韓國瑜：戰爭沒贏家 和平沒輸家

2019-03-27 18:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜目前正在廈門訪問，他今天說，1958年金門廈門發生聞名中外的八二三砲戰，幾十萬發砲彈互相攻擊，造成重大軍民死亡與財產損失，他想講一句話，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，海峽兩岸互相來往，沒有一樣事情可被取代的，就是和平。

韓國瑜指出，站在廈門看著金門，今天兩邊都能夠和平發展、繁榮富庶，為雙方民眾索取更多生活福祉，為老百姓造福，真的就是戰爭沒有贏家、和平沒有輸家。

他說，未來整個兩岸關係，相信2300萬台灣同胞一定要能夠深刻了解，我們要用盡一切辦法，讓兩岸之間和平交流、和平往來，戰爭真是太可怕，所以站在廈門最後一次講話，真的要深沉、沉重地呼籲，離開台灣前，看到好幾位要參選下屆總統大選候選人，提出了非常多的政見，但是他只有建議做到八個字，不要講太長，太長的話老百姓聽不太懂，就是「台灣安全、人民有錢」，就是這麼簡單。

韓國瑜說，今天在廈門看到金門，回想過去那段那段戰爭歲月，海內外的同胞以及兩岸的人民們，應知道和平是多麼的重要，這趟行程就希望來實踐兩岸能夠和平發展。

在河濱往來的，共享和平紅利，台灣人民就是要這樣，就是要和平發大財，就是要過好日子，就是要把下一代的教育辦好，讓我們下一代的孩子、比我們這一代更強大，更有知識更有競爭力。

他預言，未來10個月左右，將會是台灣內部激烈對抗的時候，因為選戰開始，他希望所有朝野的政治人物要共同思考，要冷靜的思考，絕對不能玩權力的遊戲，絕對不能為了過度追逐權力，忘記選民神聖的託付，選民最基本的要求，就是希望過好日子。

韓國瑜重申，台灣安全、人民有錢，這是台灣所有朝野政治人物真的要追求的目標，高雄團就是為了實踐這樣的一個目標而努力，未來高雄、南南合作，所有步伐不會停，我們有心把高雄建設為全台灣最有錢的城市，這個決心也一定不會消滅，一定會全力以赴。

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