許智傑拚3連霸 登記立委初選

2019-03-27 19:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立法委員許智傑今天到民進黨高雄市黨部登記黨內初選，他深耕鳳山區長達20年，今年爭取3連霸。

許智傑從1998年擔任市民代表開始，一路擔任縣議員、鳳山市長、第一屆鳳山區長，基層實力雄厚，2012年首度參選立委，擊敗時任立委、國民黨籍的江玲君勝出，並於2016年連任成功，擔任兩屆立委任內積極為民喉舌、爭取鳳山建設、監督政府施政，頗受好評。

許智傑說，現在的政治環境多變，民眾已經不欠民進黨，也不欠國民黨，所欠的是「感動」，他長期在教育文化委員會經營，秉持「發展經濟，照顧弱勢」的理念問政，希望能兼顧鳳山的經濟發展與文化、教育特色。

許智傑指出，任內為鳳山催生衛武營藝術中心、鳳山鐵路地下化、整治曹公圳打造河岸公園等，讓鳳山煥然一新，並催生「國家產學大師獎」，要求教育部獎勵學者投身產學合作，共創經濟榮景，他相信這些「感動」，絕對是選民眼中亮眼又「接地氣」的成績單。

針對緊繃的選情，許智傑認為，選民的眼睛就是最好的見證，有信心平時的耕耘與服務就是最好的背書，將維持「有信心、要小心、繼續拚、戰戰兢兢！」的精神，爭取今年3連霸。

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