盧秀燕曬百日施政成績 網怒轟：空汙仍在、政績收割！

2019-03-27 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今（27）日在臉書粉專PO出一段短片，曬出施政3個月來的成績。對此，不少網友批評空汙根本沒解決；也有網友針對短片中提出的花博「政績」，批評表示「花博12歲以下免費？都搞到要走法律途徑了，也算政績」；更有網友指出「除了花博，幾乎都是林市長任內進行且要完成的事」，酸盧秀燕是「最強收割機」。

盧秀燕今日上午在臉書PO出一段1分多鐘的影片，簡短提到了施政3個月來的成績，包括「12歲以下台中市民花博看展免費」、「爭取2020台灣燈會在台中」、「招商投資」......等等，影片最後更表示「媽媽市長讓市民過好日子沒有極限」！

不過有不少網友在看完影片後，不滿地在貼文下方留言怒轟「選舉時候高喊的改善空污呢？」「我只看到空氣還是很爛！」「空汙沒改善 一切都是枉然」、「選前狂打空污題 選後空污不敢提」；對此相關留言，臉書小編則是多以「我們積極面對，不會沒做卻大肆宣揚做很多，希望您能明察」做回應。

也有網友針對花博議題狂轟，留言表示「花博要賠多少錢喬好沒？！」「還敢說花博免費」；更有網友批評表示「除了去香港一日遊跟改花博不用錢，其他都是林市長任內進行且要完成的事 怎麼好意思說是政績啊」、「除了花博免費之外，一半中央政績一半前朝政績」「當人民白癡嗎，這樣也敢收割」、「最強收割機」。

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