民進黨誰挑戰立委江啟臣？ 謝志忠、翁美春皆領表

2019-03-27 17:21

〔記者歐素美／台中報導〕這次立委選舉，台中市第八選舉區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區），民進黨誰將出來挑戰國民黨立委江啟臣，備受矚目，目前台中市議員謝志忠及翁美春皆已領表，有意參與黨內初選，謝志忠表示，「戰士沒有選擇戰場的權利，若黨需要我一定會挺身而出，勇敢承擔，若有合適人選，則會全力輔選到底」；翁美春則表示，將於29日登記。

民進黨辦理立委黨內初選，本月25至29日領表登記，謝志忠與翁美春皆於25日首日即領表。登記與否，備受關注。謝志忠今天表示，去年底甫完成大選，現階段最首要工作是做好為民服務及監督市政，如果有適合的人選出來登記，其一定會全力輔選、支持到底，成功不必在我，薦賢讓能，一起打拚。

他說，民進黨去年猶如經歷一場大海嘯，雖然今年3月的立委補選稍有止血，但整體處境仍相當艱難，如沒有適合者登記參選，在后豐區僅剩其一席民進黨市議員的情況下，「戰士沒有選擇戰場的權利」，需要謝志忠站出來，「我一定會挺身而出勇敢承擔」。

翁美春在這次市議員選舉中意外落選，3月29日將出國至日本，她表示，當天將會請助理代為登記參與黨內立委初選。因2020年的總統立委選舉對民進黨不利，她將勇於承擔，出來挑戰國民黨，希望選民給她一次進軍立法院的機會。

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