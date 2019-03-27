「兩岸條例」修正條文初審通過 中資違法投資最高罰2500萬

2019-03-27 15:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今初審通過「兩岸人民關係條例第91條之1修正草案」，明定中資若未經許可在台投資，罰鍰金額將從現行的12萬元到60萬元，大幅提高為12萬元到2500萬元，藉以嚇阻中資違法來台影響市場秩序，不過新條文也賦予主管機關命其限期改正的權力，減輕對投資者的直接衝擊。

根據現行「兩岸人民關係條例」第91條之1，若中資未經主管機關許可就來台從事投資，主管機關得處12萬元以上、60萬元以下罰鍰及停止其股東權利，並得限期命其停止或撤回投資。

行政院提出的修法版本，除了讓主管機關有「命其改正」的權限外，也將罰鍰金額的上、下限均做調整，希望改為5萬到2500萬元，以增加執行彈性。不過時代力量立委黃國昌今在協商時指出，我國行政單位經常只開罰罰鍰下限，5萬元下限恐怕不具嚇阻力，因此堅持應至少比照現行的12萬元，最後陸委會同意以12萬元到2500萬元作為罰鍰範圍。

時代力量黨團另提出同法第93條之4條文草案，希望對借名、隱匿身分之中資科以刑責，可對行為人處以5年以下有期徒刑，併科2500萬元以下罰金，不過此部分未能取得共識，委員會決議保留協商。

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