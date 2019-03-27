民進黨總統初選 台獨聯盟：誰出線都支持

2019-03-27 15:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣獨立建國聯盟今發布新聞稿表示，民進黨總統候選人黨內初選，無論誰勝出，都值得支持；聲明稿強調，鞏固本土政權執政，是台灣唯一的出路，也是台灣抗中保台的前哨站。

聲明稿說，針對行政院前院長賴清德表態參加總統初選，有些人士認為民進黨恐面臨分裂，但自台灣1996年實行第一次總統大選以來，民進黨每次都是經由黨內初選程序決定提名人，只要程序民主、公平、透明，初選不但不會造成分裂，更有助於團結。

聲明稿強調，去年底九合一選舉後，中國國家主席習近平拋出「九二共識等於一國兩制」的說法，拉高併吞台灣的論述基調；聲明稿說，當前國內親中政黨投降主義之猖狂，足見2020年大選形勢之嚴峻，不容輕忽，若2020本土政權一旦敗選，台灣主權與得來不易的民主，必然面臨空前的危機。

聲明稿強調，民進黨能透過黨內初選公開的政見發表，向台灣人完整闡述理念，號召所有愛本土、好自由的台灣人，一同團結抵禦中國及其在台代理人；聲明稿肯定總統蔡英文執政3年多以來，確實承受住內外壓力，「至少踐履了維持台灣互不隸屬的現狀之最低的政治承諾」，針對賴清德，聲明稿說，縱使登上行政院長的高位，也未放棄其「務實台獨工作者」的自許與制憲的主張，他們認為，無論是誰出線，鞏固本土政權執政，是台灣唯一的出路。

聲明稿強調，蔡英文與賴清德若能進行一場君子之爭、爭取人民認同，初選結束後，捐棄派系與個人、一致對外，如此黨內初選就不會是分裂，而是2020本土政權的保衛戰。

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