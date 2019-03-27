傳英系提案延後總統初選 陳明文再度否認

2019-03-27 14:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會今天將討論並通過總統初選期程調整，依據5人協調小組上週六（23日）會議結論，將公告候選人時間展延一週。對於傳出英系將在中執會提案延長總統初選時間，英系的民進黨立委陳明文則是再度否認，「我也很錯愕，我沒聽說過，今天也沒這提案，為什麼有這個傳聞我也不知道。」

五人協調小組上週六（23日）會議結論，將公告候選人時間展延一週，這項會議結論今天將在民進黨中執會通過。

五人協調小組成員，包括總統府秘書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等，23日召開首次會議，決議配合蔡總統出訪約一週時間，最後公告候選人時間展延一週，最晚4月17日或18日會確認民進黨總統候選人，4月24日中執會確認人選。

不過本週一、二，黨內就傳出英系希望另外提案展延總統初選時間，但未設定初選截至日期。

對此，陳明文今天在中執會前受訪表示，五人小組的協商已經（決定）配合總統拼外交，協調時間延後一周，他會支持這項決定。

陳明文也指出，昨天開始有很多媒體打電話問他是否要提案延長初選時間，他也感到很錯愕，「我沒聽說過，今天也沒這提案，為什麼有這個傳聞我也不知道。」

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