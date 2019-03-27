吳敦義：不是說徵召就不必進入初選

2019-03-27 14:37

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨擬徵召高雄市長韓國瑜參與2020黨內總統初選，被表態有意角逐的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平質疑，國民黨主席吳敦義今下午強調，不是說徵召就不必進入初選，適合的方法是用徵召或特邀的方式，主動變成被動，讓其共同參與初選的過程。

吳敦義今下午在黨中央出席立法院第九屆第七會期黨團幹部佈達授證，會後受訪時被問到是否將在7月徵召韓國瑜選總統，吳敦義表示，應該不會到7月，假設有所謂徵召或者特邀，也不會在7月全代會才去表達，會提早一點。

吳敦義強調，不是說徵召就不必進入初選。所謂徵召有各種狀態，最不可能採取的狀態就是在7月份黨代表大會對已經認可的提名人再來顛覆掉，這是不妥的﹔另外一個時段就是，當初選已登記的人都完成民調或是黨員投票，只是還沒有進入7月下旬左右的最後認可，在這時段以前、初選以後再徵召另一個人，恐怕也會引起參與初選的同志不平的想法。

吳敦義指出，所以比較合適的腹案就是能夠用特邀或徵召的方式，化主動變成被動，某些情境上需要採取徵召的方法，最好的選擇也是在初選開始啟動之前就能夠用徵召的方式，讓他來參與，和已經表態、領表的人共同參與初選的過程，是比較最合常理的狀態。

對於是否會找韓國瑜等人談一談？吳敦義表示，會在適當的時間，採取應該有的步驟，韓到底會不會有意願，他還沒有跟韓當面談過，所以他必須要實地了解的狀況。

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