民進黨立委初選第3天 鄭運鵬、黃世杰完成登記

2019-03-27 14:11

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市黨部立委初選登記，今天共有立委鄭運鵬、前市府顧問黃世杰完成登記，其中鄭運鵬在第一選區登記，預估黨內將沒有其他人登記，鄭運鵬也留言「如果承蒙黨內先進禮讓支持，運鵬在此先表達誠摯感謝」，另黃世杰則懇請鄉親牽成，讓他的法律專業在國會殿堂上得以發揮。

目前完成登記的包含，第一選區（龜山、蘆竹、桃園13里）鄭運鵬；第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）陳賴素美、黃世杰；第四選區（桃園）范綱祥、鄭寶清，另有前縣府教育局長林逸青在第四選區（桃園）領表但未登記。

鄭運鵬是在支持者簇擁下完成登記；鄭運鵬也提到，相信全國都可以感受到，桃園市在市長鄭文燦帶領下，不但市民滿意度全國第一，桃園市民到外縣市旅行也跟著走路有風，光榮感也是第一，他三年來擔任桃園立委，讓選區及全桃園的市民朋友，看到自己選出來的立委，不但操守好、問政有格局，更是有全國份量的立法委員，拿出去是可以和其他縣市更比較的。

黃世杰則是在桃園農田水會會長黃金春、總幹事黃金德陪同下完成登記；黃世杰也在臉書PO文指出「接下來還需要桃園鄉親們的牽成，電話民調世杰需要您的支持，讓世杰的法律專業在國會殿堂上得以發揮，讓政策執行與立法滿足人民社會需求。」，讓我們一步一腳印地解決現階段台灣社會發生各種問題，一同讓桃園、台灣更進步。

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