又被追問選總統 韓國瑜二度搬出「老鼠偷拖鞋」說

2019-03-27 14:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中行程今上午前往南普陀寺等地，面對們追問總統大選議題，他突然回說：「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，讓現場媒體面面相覷。

這句歇後語意思是老鼠只會偷小東西，其實更大的在後面，要大家別短視近利，應把眼光放遠，放長線釣大魚，韓國瑜今年一月面對夜市雙漲議題時，曾首次使用這兩句話，他當時拜託高雄各行各業，各種產品出去時候品質第一、價格也要公道，並感嘆「老鼠偷拖鞋啊，大的在後頭」，哪有這樣殺雞取卵的 。

韓國瑜今上午率團參訪南普陀寺，隨後與廈門大學台灣研究院、廈門台商投資企業協會有兩場座談，下午計畫參訪海滄遠海自動化碼頭、軟件園三期及兩岸青創基地，晚上與廈門台商協會晚宴。

他在南普陀寺離去時與媒體短暫寒暄，面對媒體追問是否真不選2020？韓國瑜回應時僅說「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，隨後離去。

由於座談未對外開放，韓國瑜說下午聯訪會再對外說明。

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