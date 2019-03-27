蔡英文：過去總統都說要改革 只有我最「憨膽」

2019-03-27 14:02

當總統的一天 絕不接受中國對台的一國兩制

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕抵達夏威夷過境的蔡英文總統，在當地時間26日晚間舉行僑宴，蔡總統向僑胞信心喊話說，只要她當總統的一天，絕不接受中國對台的一國兩制。

僑宴席開超過30桌，現場氣氛熱烈，包括美國在台協會主席莫健、前主席薄瑞光、夏威夷州眾議院議長Scott Saiki、夏威夷州參議會多數黨領袖Kalani English等美方人士。

莫健致詞時也以「有朋自遠方來不亦樂乎」歡迎蔡總統一行，也細數台美關係進展與台灣的民主發展歷程。

蔡總統致詞時說，所有總統都說要改革，但只有她最為「憨膽」，推動了年金改革、社會安全網、經濟轉型及能源發展等，以前依賴中國是出路，現在則開拓更多元的市場，大陸觀光客現在雖然減少，但來台灣的外國觀光客則更多。

總統並意有所指說，有些人說要依賴中國的市場，但看台灣現在的表現就要比依賴單一市場好得多。而且這些地方沒有人給我們政治框架。

蔡總統並說，中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案，加諸對台壓力愈來愈強，但只要她當總統的一天，絕不接受中國對台的一國兩制。

談到台美關係，總統認為，台美關係不會受到外在壓力而屈服，是可以信賴的夥伴，台灣也願意為印太地區做更多貢獻，她並呼籲大家要對台灣有信心，繼續衝，繼續拼，為台灣下一代未來發展而努力。

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