蔡英文夏威夷國宴 「口譯哥」臨時缺席

2019-03-27 13:33

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕蔡英文總統在夏威夷時間26日晚間舉行僑宴，現場席開超過30桌，氣氛熱烈，原先桌次安排包括駐美代表處政治組組長趙怡翔，因現場媒體雲集，在擔心先前派任事件再度引起記者詢問，趙最後選擇缺席。

有「口譯哥」之稱的趙怡翔為原外交部長吳釗燮辦公室主任，吳基於賞識決定外派駐美代表處負責對美政務的政治組長一職，卻遭在野質疑歷練不足並不適任，但趙也對外反駁大家應要看他真正的表現。

昨晚舉行的僑宴，趙怡翔的座次桌牌就放置在餐桌上，而且距離現場媒體的位置是最近，記者發現後準備要針對他這段時間的工作情況進行訪問，但為避免模糊僑宴舉行的焦點，趙怡翔最後選擇臨時缺席。

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