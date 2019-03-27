拔菜總部抗議台中監獄 放話要陳水扁回監等特赦

2019-03-27 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退伍軍人權益保障協會等團體，今天中午以賞花為名，到台中監獄陳情抗議，要求法務部與台中監獄，把前總統陳水扁抓回去，他們手持「轉型正義一定把阿扁關回去」、「開放受刑人每週一次FB直播」等標語，大聲抨擊陳水扁已經痊癒，卻「趴趴跑」從事政治活動，違反保外就醫規定，法務部等單位失職，對此，台中監獄副典獄長戴明瑋說，尊重對方的意見，至於陳水扁保外就醫，都依相關法令辦理。

台灣退伍軍人權益保障協會、全民拔菜總部、台灣警察協會等團體約20人，今天到台中監獄前陳情抗議，台中市警局四分局派遣警力，封鎖台中監獄大門，但未舉牌驅離，陳情抗議時間約40分鐘，過程和平，全民拔菜總部總司令盧朝財說，他們是到此「賞花」，陳情書由台中監獄派遣的代表接下。

台灣警察協會執行長陳志傑說，陳水扁每天都在從事政治活動，還能臉書直播影響選舉，「韓流」如此強勁，卻因陳水扁操弄，衍生棄保效應而影響選情，台南第二選區立委補選，國民黨提名的立委候選人謝龍介，才會輸給民進黨的郭國文，陳水扁「亂政」，應該抓回去關。

他們並舉大字報，要求監獄比照辦理，給受刑人每週一次臉書直播，以及生病比陳水扁嚴重的受刑人，都應該保外就醫，盧朝財等人說，陳水扁貪污是事實，「收錢建國卻洗錢到國外，誰都看不起」，既然前行政院長賴清德要特赦陳水扁，那就請陳水扁先回監獄，等候賴清德當選總統之後特赦，這樣才有尊嚴。

針對上述團體還播放「你知道我在等你嗎？」，嘲諷陳水扁「等你回去關」，針對上述意見，台中監獄副典獄長戴明瑋低調回應說，多元社會，尊重他們的意見，至於陳水扁保外就醫等，都依相關法令審核辦理。

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