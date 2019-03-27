論文代寫廣告6年只罰1件 立委要教部加強追查

2019-03-27 13:00

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委管碧玲今指出，依照「學位授予法」規定，論文代寫連廣告都要罰，但該法自2013年修正後，6年來教育部竟只開罰一件，論文代寫廣告至今仍明目張膽，法律執行的低度令人難以接受；對此，教育部常務次長林騰蛟表示，會加強追查，若查證屬實將會依法處罰。

立法院司法及法制委員會、教育及文化委員會今舉行聯席會議，併案審查「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」部分條文修正草案，邀請教育部次長林騰蛟等官員報告並備質詢。

立委管碧玲質詢時表示，她在2012年提「學位授予法」修法，對論文代寫的廣告、口述、傳播，及實際代寫論文、報告、展演等行為設立規範，處行為人或負責人20萬至100萬元罰鍰；該法於2018年再上修罰鍰為30萬至100萬元。

管碧玲指出，代寫論文多年來破壞國家高等教育品質，惡性幾與舞弊無異，當年她推動立法懲處，讓教育部總算有了遏止的法律工具，但令人意外的是，國內代寫論文廣告仍明目張膽，且近年不乏媒體直擊代寫業者的報導，教育部竟只於2014年開罰一件代寫業者，罰金60萬。

管碧玲強調，這麼多google就看得到的代寫論文廣告，法律規範是廣告就可處罰，但教育部6年只罰一件，實令人難以接受，她要求教育部應更積極執行。

對此，林騰蛟表示，教育部會依法行政，既然有明文規定，就應依法執行，會加強追查，如果查證屬實將依法處罰。

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