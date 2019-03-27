提告名嘴 陳菊謝網友相挺：接下來必有更多污衊、謾罵、攻擊

2019-03-27 12:52

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府秘書長陳菊不滿名嘴於電視節目人身攻擊、抹黑造謠，前天委託律師，對名嘴吳子嘉、謝寒冰、張友驊提告妨害名譽，隱忍許久的陳菊終於訴諸法律行動獲得不少網友力挺，陳菊今天上午在臉書感謝許多網友溫暖相挺，但她預見接下來勢必有更多污衊、謾罵與攻擊。

陳菊前天透過臉書發文說明提告原委，認為不實謠言已逾越言論自由範疇，嚴重影響她的個人名譽。她絕不姑息抹黑造謠，將自行負擔律師費用。

陳菊今天上午進一步在臉書表示，感謝許多網友對她決定提告的支持，「大家的溫暖相挺，讓我堅強，讓我可以在一波接一波的惡意攻擊中，繼續為台灣奮戰下去」。

陳菊說，很多朋友也提供了這些日子以來其他名嘴、民意代表、電視台抹黑造謠的言論證據，我們會詳細檢視，一定會轉交給律師處理，保留法律追訴權，絕不姑息。

不過，她說，她也可以預見，接下來勢必有更多污衊、謾罵、攻擊，但她會堅持做對的事，「悍衛台灣價值、守護台灣民主，我從來不曾動搖，沒有畏懼」。

陳菊表示，如她聲明所說，訴諸法律維護個人清白，但這些杜撰、抹黑的言論對我及團隊、對高雄共同打拼的成績，都已造成無法回復的傷害。請大家繼續努力，不要讓台灣被這些謠言謊言繼續撕裂，一起拒絕抹黑造謠的節目，遏止蓄意製造、惡意假消息的散播！

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