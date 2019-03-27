歐陽娜娜持續被中國網友圍剿 國台辦出面「解圍」

2019-03-27 12:32

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國網友多次給台灣藝人扣台獨帽子，歐陽娜娜日前出面宣稱「我是中國人」後，風波反而在兩岸網路越演越烈。中國國台辦發言人安峰山今天在例行記者會上稱，歐陽娜娜在中國演藝活動正常，並反控台灣有些政治人物藉此挑撥，心態不正常。

歐陽娜娜是不少中國年輕人的手機桌布女神，但近期被中國網友質疑政治立場，為避免事態擴大危及演藝工作，歐陽娜娜日前聲明，「我為我身為中國人驕傲」。不過，歐陽娜娜表態後，中國網友仍在中國國務院防範和處理邪教問題辦公室官方微博「中國反邪教」發文，挖出她在9年前往國父紀念館觀賞「神韻紐約藝術團」的演出。

安峰山今天在例行記者會上面對中媒「環球網」詢問歐陽娜娜一事時，強調歐陽娜娜在中國的演藝活動正常進行，協助「解圍」意味濃厚。

安峰山稱，「前幾天歐陽娜娜剛剛接受了央視的專訪，她在大陸的演藝活動正常進行。最近有不少大陸的媒體就此事發表了一些理性、客觀的分析和評論，這些都可以供大家參考。島內有些政治人物借這樣的事情去挑撥生事、製造對立，只能說他們的心態很不正常。」

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