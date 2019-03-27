海外獨派青年團體聯合聲明 挺蔡英文連任

2019-03-27 12:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德競爭民進黨總統初選，不少民間團體分別發起力挺行動。有海外獨派青年團體「海外台灣青年陣線」等團體發起對民進黨總統初選聯合聲明，聲援並支持蔡英文連任。

聲明指出，2014年年底開始，有群在海外工作或留學唸書的青年與僑胞，因有感於對於台灣的不了解，在海外各自成立組織，透過不同方式，來了解台灣、關心台灣。包括「海外臺灣青年陣線 Overseas Taiwanese for Democracy」、「Island X --- 紐約新台灣獨立想像共同體」、「海外台灣青年陣線紐澤西團隊」。

聲明指出，在內外交迫時刻，有不少所謂「海外獨派團體」發表聲明支持參與民進黨黨內初選的賴清德前院長，進而批判蔡英文總統的內政與外交策略。我們反對這些批評與立場，台灣要努力邁向正常國家的道路，並不只說出台獨兩個字、或只追求改了名字，就能解決一切的問題。

聲明指出，因此，我們公開支持蔡英文總統以及團隊，希望她能穩定地帶領台灣完成內政改革目標：婚姻平權、勞動權益、年金改革，以及轉型正義。在總統主政的外交、國防方面更是如此，在瞬息萬變的國際局勢裡，蔡英文領軍的政府架構出讓海外的各方人才開始考慮到台發展的重大突破。

聲明指出，在海外各國努力的我們，在蔡英文能在重重打壓下，屢被國際媒體與海外智庫稱讚之際同感驕傲，更能驕傲的說出：「她就是我們的總統」。

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