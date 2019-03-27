疾呼「英德合作」 「台南阿姐」葉宜津交流道設看板

2019-03-27 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕立委葉宜津在國道新營交流道旁設看板，籲「英德合作、台灣勝利」，「台南阿姐」葉宜津也宣布爭取連任，繼續守護台灣土地與民主自由。

葉宜津在新營交流道豎立「英德合作、台灣勝利」大型廣告看板，表達對蔡英文、賴清德二人代表民進黨角逐總統大選的立場。

她強調，唯有蔡英文總統和賴清德前院長團結合作，民進黨才會重新贏得民眾信任，台灣才能繼續守護民主自由的勝利成果。

此外，立法院同僚口中的「阿姐」葉宜津，今日宣佈投入南市第一選區黨內初選，28日辦理登記。她說，身經百戰，熟悉黨團運作及各部會職權，所以爭取建設有力；因為真誠溫暖，有效解決選區鄉親需求，所以體貼有心。

葉宜津強調，執政的民進黨正以一場推舉下屆國家領導人的民主之爭，告訴全台灣甚至是全世界，這就是台灣人民奮鬥多年，所得到的民主成果！不管情勢如何危急、凶險，面對2020年本土政權危急存亡之秋，民進黨全黨上下只能團結一致，沒有第二個選項。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/