研考資料未繳交 侯友宜「森七七」怒飆官員

2019-03-27 11:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天主持市政會議，針對上週列管案件，研究發展考核委員會主委林豐裕提到，有局處未在每週一之前將最新處理進度提供給研考會，侯友宜翻閱資料後發現，交通局有多次未繳交紀錄，他當場動怒說：「哪有一個資料是不交的？這不好吧！」並點名研考單位沒有盡到責任，現場氣氛嚴肅，官員們臉色鐵青。

林豐裕表示，有相關局處都沒有在星期一之前依時限，把列管案件的辦理新進度提供給研考會，希望各局處依時限提出。

侯友宜接著說：「你講話很客氣喔！」他翻了資料，發現怎麼都是交通局不繳交呢？內容大概有10項，都是「機關不及繳交」，「有的你們已經有做了，怎麼都不交呢？」

交通局長鍾鳴時回應，這方面他不是很清楚，他會查清楚為什麼作業緩慢。

侯友宜劈頭就罵，「研考單位沒有盡到責任，不交就打電話給局長，哪有一個資料是不交的？這不好吧！這是一個團隊！」他說，如果因為特殊因素無法繳交資料，研考會應該說明因素，是否因作業不及或遭遇其他狀況，講清楚後列入會議資料。

侯友宜表示，「大家不要認為我都沒有在看」，也許他看完之後只有一句話，請研考會持續列管或解除列管，所有持續列管追蹤的案件研考會將列印成冊，他會找時間慢慢看，他叮囑各局處，列管案件記得要去做，希望下次避免有「機關不及繳交」的事情發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/