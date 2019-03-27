「可以賣農產品不能賣國！」陳致中等議員告韓國瑜涉犯外患罪

2019-03-27 11:13

〔記者黃建華／高雄報導〕針對高雄市市長韓國瑜前往中國與香港、澳門推銷高雄農產品，卻密會中聯辦主任王志民與國台辦主任劉結一，並聲稱支持九二共識，高雄市議員陳致中今上午與台南市議員李啟維等「一邊一國」連線民代前往高雄高分檢按鈴控告韓國瑜涉嫌犯外患罪。

陳致中等人在按鈴申告前，齊聲高呼口號：「可以賣農產品，不能賣台！」「絕不接受一國兩制！」「台灣、中國一邊一國！」

上午前往控告韓國瑜的「一邊一國」連線民代，包括高雄市議員陳致中、陳慧文、鄭孟洳、台南市議員李啟維及前高雄市議員蕭永達。

陳致中指出，他們不是告無聊的，中聯辦為中國設置於香港特別行政區實施一國兩制的核心政治單位，乃是為實現中國統治權而制定實施相關措施的執行機關。而按照中國一國兩制方案，中華民國（台灣）是中國不可分割的一部分，領域即屬於中華人民共和國。韓國瑜市長在未經我國政府主管機關依法授權下，逕於2019年3月22日與執行一國兩制的香港中聯辦官員密會，該行為等同實質接受一國兩制，意圖通謀中華人民共和國使中華民國（台灣）領域變其一部分，顯已構成刑法104條「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者」之外患罪。

他指出，韓國瑜3月25日於中國深圳市與中國國台辦主任劉結一會面時又對外表示支持九二共識，按照2019年1月2日中國國家主席習近平所發佈「習五條」內容，在九二共識基礎上堅持一個中國原則、實現和平統一、安排一國兩制台灣方案等，顯見九二共識的實質內容涵蓋一國兩制的制度性目標。

據此，他們認為，韓國瑜與劉結一會面並支持九二共識，顯有使中華民國（台灣）領域納入中華人民共和國的意圖，已構成刑法104條通謀且意圖使我國領域屬於該國或他國之外患罪。

陳致中等人認為，綜上所述，高雄市長韓國瑜已涉犯侵害我國家主權、國家尊嚴及全體國民福祉的犯罪行為，他並強調，外患罪就算未遂也要罰。要求司法機關調查嚴辦。

議員鄭孟洳也強調，兩岸主權問題不能模糊。蕭永達則說，連香港「成報」都指韓出賣台灣，如果韓國瑜不服，認為他們告得不對，可以反控他們毀謗。

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