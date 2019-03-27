高嘉瑜打臉20年男友！ 想「凍卵借精」生「混血娃」

2019-03-27 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜和男友馬文鈺愛情長跑20年，外界好奇兩人何時會結婚，不過，她卻向《周刊王》坦言，目前沒有結婚的打算，「還沒找到真正適合的對象」，甚至表示不排除「凍卵借精」生個「混血娃」！

外界好奇高嘉瑜感情生活，與男友馬文鈺交往20年，過去曾傳出馬的健康狀況讓高十分擔心，台北市長柯文哲甚至曾說馬僅剩10年可活，但高嘉瑜一路不離不棄，很珍惜兩人相處的時光。

根據《周刊王》報導，高嘉瑜被問到男友問題，卻坦言「還沒找到真正適合的對象」，短短12字打臉「癡心男友」馬文鈺，她也強調，「結婚是很慎重的事，最重要的是雙方必須心靈契合，另一半更要是個可靠又負責任的人，不過我真正的重心還是在政治事業，也沒那麼急。」

她也強調，多年來其實都沒有想過結婚，現在結婚恐會顧此失彼，但很愛小孩，因此考慮要凍卵，並說朋友曾到國外精子銀行選種，她也不排除有個可愛混血的「洋娃娃」。不過，她也擔心凍卵後，有人去搶卵子銀行，也讓她猶豫到底要不要凍卵。

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