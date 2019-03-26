這麼巧？韓國瑜訪港澳惹議 AIT發文關注香港人權

2019-03-26 21:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天在臉書上分享了美國國務院年度《香港政策法報告》，並提及美國副總統上週接見香港前政務司司長陳方安生。由於該報告示警香港政府逐步限制自由人權，加上高雄市長韓國瑜近來訪中惹議，AIT此舉剛好使兩件事形成對比，有網友評論直言「今日香港、明日台灣」。

美國國務院上週四（21）發表年度《香港政策法報告》，內容提及中國中央政府近來採取許多與「基本法」以及1984年中英聯合聲明不相符的作為。報告直言，香港的自由已被削弱：「有一些令人擔憂的事實指出，香港政府為了迎合中國，而選擇犧牲人權及基本自由權利。」還表示：「中國政府干預香港事務，及香港政府迎合中國方針的節奏都在加快，加速過去一段時間看到的不安現象。」

報告也提及香港的變化，包括拒發記者簽證、禁止港獨政黨及候選人競選等限縮人權的行為，這些行為會「使國際商界失去對香港的信心」。不過目前「仍有足夠的自由」使美國繼續與香港維持特殊貿易地位。

除了發布報告外，美國副總統彭斯上週五則在華府「臨時」接見了香港前政務司司長陳方安生，會後陳方安生則轉述表示彭斯非常關注香港的人權及自由狀況，包括宗教自由等。

美國在台協會（AIT）今天下午在臉書上分享美國國務院近期有關香港當前公民權和自由狀況的報告。AIT也在貼文中提到，美國副總統彭斯（Mike Pence）22日在華府接見香港前政務司司長陳方安生。陳方安生曾是香港政府主要官員，在殖民地政府與特區政府都曾任官，傳聞因與首任特首董建華不合而退休，長期支持香港民主與法治。

AIT在發文中說，如果讀者有興趣進一步了解香港目前的公民權和自由狀況，不妨查看一下美國國務院近期的報告。至於在韓國瑜踏進中聯辦引發爭議風暴之際，分享此報告，是否有特殊意涵？AIT發言人孟雨荷僅回應說，「發文的意思不言自明（the post speaks for itself）」。

雖無法證實AIT是故意此時發文，不過此舉剛好使韓國瑜訪中惹議與美國關切香港自由兩件事形成對比，更有網友在評論中直言「今日香港、明日台灣」。

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