國防部長嚴德發：「一國兩制」 就是要消滅中華民國

2019-03-26 20:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩岸主權議題近期受各界熱烈討論，正在訪問友邦的總統蔡英文昨日表示，我國為主權獨立國家、拒絕一國兩制，這些都要講出來。國防部長嚴德發今日主持國防部活動時也表示，官兵應了解區域情勢，反制中共統戰伎倆，所謂「一國兩制台灣方案」就是要消滅「中華民國」，完全違背國軍使命，我們絕對不能接受。

嚴德發今日主持「國防部慶祝中華民國108年青年節暨4月份月會」，他演說時，要求國軍官兵應了解區域情勢，反制中共統戰伎倆，所謂「一國兩制台灣方案」就是要消滅「中華民國」，完全違背國軍使命，我們絕對不能接受。

嚴德發期勉，三軍部隊必須為國家安全共同努力，同時恪遵憲法、維護中華民國主權，並在「從嚴、從難、從實」的戰訓本務工作中，以「實」建軍，並以「戰至最後一兵一卒」的決心和準備，達成保國衛民的職責與使命。

嚴德發也說，部隊訓練要以「超敵勝敵」為目標，結合防衛作戰構想，依「戰力保存、濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰指導，迫使敵犯台失敗，並以創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，達成「防衛固守、重層嚇阻」的最高戰略目標。

嚴德發也重申蔡英文針對國家安全提出的「三個堅定」和「三個不變」，強調「我們守護每一寸國土的決心不變，強化戰力的努力不變，走向國防自主的決心不變」，並以實際行動捍衛國家安全與維護區域和平。

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