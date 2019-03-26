韓國瑜的局長們愛拼夜宿 險害局長踩紅線觸法

2019-03-26 18:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜民間夜宿過3次，市府團隊也興起局長「夜宿秀」，包括環保局長袁中新、教育局長許榕峯，連台中南漂的新任勞工局長王秋冬，上任第1天就拼夜宿，不同於其他局長住民宅、學校，王卻住進有對價關係廠商招待所，險踩紅線引發熱議。

新任局長王秋冬被質疑踩紅線，勞工局和廠商均否認招待說，但雙方說詞卻有出入，形成羅生門；勞工局強調官員們均自付餐費，至於招待所是台塑員工宿舍，不對外營業，因無計費標準，才由廠商借住並未付費。

台塑否認招待官員，但表示招待所平日供員工公務或旅遊住宿，一夜收費600元，早餐便當90元，委外包商當天有開立收據給勞工局，夜宿一事，官員與廠商各說各話。

法界提醒官員小心誤觸「公務員服務法」18條，規定公務員不得利用視察、調查等機會，接受地方官民之招待或餽贈；另「公務員廉政倫理規範」第9條，公務員於視察、調查、出差或參加會議等活動時，不得在茶會點及執行公務確有必要之簡便食宿、交通以外接受相關機構飲宴或其他應酬活動，尤其有對價與利害關係者應迴避。

因高雄是石化重鎮，新任局長王秋冬關心數十萬員工權益，一上任便啟動「百工拜訪計畫」，首站選在台塑仁武廠，表達對石化重鎮數十萬勞工權益重視，王秋冬說，第一天南漂高雄上班，連自己的宿舍都還沒進去睡，就將「初夜」獻給基層勞工，也感謝台塑管理階層熱情接待。

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