只能在中共高官背後提？ 林濁水：「中華民國」真自慚形穢

2019-03-26 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（26）日在中國深圳與國台辦主任劉結一會面，並強調「九二共識是兩岸關係定海神針」，等劉結一離去後，韓國瑜才舉行記者會提到「中華民國」。對此，前立委林濁水表示，韓只在劉結一背後講中華民國，「真是自慚形穢的中華民國」。

「韓國瑜終於實現在中國嗆中華民國的諾言了。」林濁水在臉書「酸」說，韓國瑜在劉結一面前噤聲，在劉背後時嗆中華民國給記者聽，「中華民國和歷史人物孫中山連結，使中華民國成為過去式的存在，為什麼不現在式地和自己連結成中華民國高雄市長韓國瑜？真是自慚形穢的中華民國啊，只能在劉結一背後偷偷地嗆，只能是過去式的存在不能是現在式存在的中華民國」。

林濁水說，中華民國既然那麼自慚形穢了，那韓國瑜自己呢？明明韓國瑜和高雄市知名度高出「中聯辦」這麼多，卻說和中聯辦吃頓飯就「大大提高高雄的知名度」。林濁水對此痛批，韓國瑜在中聯辦面前很自卑，但在台灣人面前卻是趾高氣昂。

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