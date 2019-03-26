中生直播批習 面臨死亡威脅、父母失聯、斷金援...

2019-03-26 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東現代學院學生李家寶二度來台就讀，日前在清華大學新竹校區開推特直播，批判中共總書記習近平修憲稱帝，並上台灣政論節目表示自己不後悔，「有必死的決心」。然而，14日起，他開始無法聯絡到父母，懷疑可能已被軟禁，他最近甚至多次收到網上各方的「死亡威脅」。

李家寶23日在推特張貼一張即時通訊軟體Telegram的對話截圖，圖中顯示，一名來自江西省叫「陳焱」的男子，向他發送「我等著親手殺掉你這個垃圾」的訊息。底下有網友向李家寶呼籲「不要理他」、「千萬別回中國」、「這就是恐怖邪惡共產主義接班人」；不過也有人認為「回家吧！別鬧了，台灣不會留你，美國也不會要你」、「想用所謂『民主』來達成移民目的？難民法真的會庇佑你嗎？只會被人利用完拋棄啊」。

據《中央社》報導，李家寶表示，他從14日便聯繫不上在中國的父母，不只電話打不通，微信也被封鎖，父親傳給他的最後一則訊息，是要他刪除所有異議發文回國。接著，他聯繫到姑姑，姑姑表示，此案已由中國國安部、公安部，以及教育部直接下令辦理，情況不容樂觀，至於父母的狀態，她只告訴他「自己想」，因此，他猜父母可能已被軟禁。

李家寶也坦言，目前存款只夠撐到4月底，「不知道接下來該怎麼辦」，所以他預計在4月左右申請在台專案長期居留，並與內政部移民署與海峽交流基金會人員取得聯繫。

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