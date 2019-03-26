傳英系明將提案延後總統初選 陳明文否認

2019-03-26 17:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明（27日）將討論並通過總統初選期程調整，依據五人協調小組上週六（23日）會議結論，將公告候選人時間展延一週。據了解，英系立委陳明文上週三（20日）即於中常會上提出，希望延長總統初選時間，但又未設定初選截止日期，引起中常委疑慮及反對，最後未做成正式提案。現又傳出陳可能在明天中執會再提案將初選再延後，以利總統蔡英文衝刺民調，但陳明文稍早受訪時予以否認。

配合蔡英文總統21日至28日出訪南太友邦，民進黨內討論是否展延初選時間。據了解，陳明文上週中常會提出展延初選時間，但未設定初選截至日期，引發議論。有中常委認為，陳明文英派色彩濃厚，主動提案並不事宜；並有中常委指出，若初選延越久，傷害越大；也有中常委提出，初選期程展延一週即可。

民進黨卓榮泰並在會中指出，此時討論並不適宜。經過一番討論後，會中也有共識，將總統初選延長期程事宜，授權五人協調小組討論，並再27日中執會通過調整後的期程。

五人協調小組成員，包括總統府秘書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等，23日召開首次會議，決議配合蔡總統出訪約一週時間，最後公告候選人時間展延一週，最晚4月17日或18日會確認民進黨總統候選人，4月24日中執會確認人選。

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