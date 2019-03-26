有亮點！敦睦艦隊4月中啟航 海軍展示國造小型無人潛艇

2019-03-26 18:51

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍108年敦睦遠航訓練支隊的3艘軍艦正巡迴國內各大港口訪問，預計4月中旬起，展開友邦的敦睦遠航訪問行程，艦上設置的文宣館還展示各項台灣精品，其中，包括一款國造的小型水下探勘無人潛艇，將向友邦展示台灣科技實力。

由磐石軍艦、武昌軍艦及田單軍艦組成的訓練支隊，剛結束在基隆的開放參觀活動，接著將在蘇澳及花蓮開放參觀，預計4月中旬就要啟航到友邦國家訪問。軍友社理事長李棟樑今天率團慰訪敦睦艦隊官兵，還巧遇曾任海軍司令的退伍上將陳永康，二人對艦上展示的台灣精品及台灣研發能力都表肯定。

海軍官員今天表示，設置在磐石軍艦上的文宣館，展示了各項台灣精品，除了有新型電動機車及自行車等精品之外，還展示一款由國內雷虎科技公司研製而成的小型無人潛艇。

這款水下探勘六軸無人潛艇是由國內廠商自行研製而成，無人潛艇的名稱也取名叫海龍號，與海軍現役劍龍級潛艦同名，並且獲得2019台灣精品的殊榮。

根據2019台灣精品對這款裝備的介紹，海龍號XLR型水下探勘六軸無人潛艇，是專為水下拍攝及探勘設計，提供簡易的操作系統，支援方便攜帶與單人操作的功能。

海龍號XLR型水下探勘六軸無人潛艇能搭載5公斤酬載，可搭配整合水下定位聲納以及高清攝影機，搜尋水下目標與海底圖掃描。偵測垂直高度100公尺，可搭配機械手臂執行任務，較一般ROV payload多2~3倍。

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