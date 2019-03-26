拒看中天？花蓮網友尋「無電視」小吃店

2019-03-26 16:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕台大與政大學生發起「校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」活動，花蓮也有網友在花蓮臉書社團「花蓮543」尋求推薦沒有電視、或者不整天播中天電視的餐廳；網友寫說，因為經常外食，不想要吃飯時間還要被「那些不能稱之為新聞的摧殘」，許多網友紛紛推薦市區不播中天或是沒有電視的餐廳。

網友寫說：「因為租賃處無廚房所以外食居多，但常吃的那幾家如果有電視要嘛不能轉台、要嘛看中共廣告台，能請版友們幫忙推薦嗎？花蓮市區可以看公視、餐點好吃的店家，沒電視看的店家也可，不然平日白天已經無法避免那些不能稱之為新聞的摧殘了，不希望私人用餐時間還要配著吃。」

許多花蓮網友留言認同，認為吃飯時間還要配著新聞台，實在不能好好吃飯，最好是沒有電視的餐廳是上選，有些店家也主動留言表示店內沒有電視，有電視的則是播放電影而已；也有網友留言認為，在花蓮幾乎到處都是播中天，要找到沒電視的小吃店實在很難，勸告樓主不想看到中天：「只能外帶了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/