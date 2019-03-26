美國大使出席馬紹爾國宴向蔡總統致意 體現印太合作關係

美國駐馬紹爾女大使Karen Brevard Stewart出席歡迎國宴，向蔡總統致意。（記者蘇永耀攝）

2019-03-26 16:51

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統抵達南太馬紹爾群島訪問，當地時間26日晚間出席馬紹爾總統海妮的歡迎國宴，包括美國駐馬紹爾大使及澳洲駐馬紹爾大使均與會，也體現蔡總統積極強調的印太合作關係。

蔡總統在國宴上致詞時也強調要與馬紹爾建立更緊密的合作關係。

美國駐馬紹爾女大使Karen Brevard Stewart也在外交部長吳釗燮的邀請下，向蔡總統致意，兩人除寒暄外，也與一旁的海妮總統親切交談。

另外，澳洲駐馬紹爾大使George Fraser也出席，而他的夫人則是來自台南。George Fraser為澳洲派駐在密克羅尼西亞聯邦，轄區涵蓋馬紹爾等南太區域。

美國駐馬紹爾女大使Karen Brevard Stewart向蔡總統致意，兩人除了寒暄外，也與一旁的海妮總統親切交談。（記者蘇永耀攝）

澳洲駐馬紹爾大使George Fraser出席歡迎國宴，而他的夫人則是來自台南。（特派記者蘇永耀攝）

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