韓國瑜訪中聯辦踩紅線！ 范世平：總統之路出現變數

2019-03-26 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄巿長韓國瑜訪問中國，先無預警密會香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應，再於昨日與中國國台辦主任劉結一會面。台師大政研所教授范世平在臉書上表示，韓國瑜訪中聯辦踩到紅線而不自知，讓他的總統之路出現變數。

范世平說，韓國瑜雖然沒有在香港公開支持「一國兩制」，但他踏進「中聯辦」的那一刻，似乎就表示對接受「一國兩制」保有空間，韓國瑜輕描淡寫的說與「中聯辦」主任王志民吃飯，純粹是情感的交流，互相打氣，但韓在臉書談到22日的香港行時，卻獨漏「中聯辦」之行，讓人覺得是欲蓋彌彰。

范世平指出，韓國瑜或許認為拜訪「中聯辦」沒什麼大不了，不過是中共的一個單位而已，「如此他可能踩到了紅線而不自知」，特別是韓國瑜23日到了澳門還繼續與當地「中聯辦」主任傅自應見面，似乎並不在乎台港兩地許多人對他的批評。

范世平認為，美國怎麼看韓國瑜進入「中聯辦」也值得關注，美國一直支持香港民主，而近年來因為中美關係不佳，使得美國軍艦多次要求停泊香港而遭拒，當然是因為在「一國兩制」下北京中央政府的決定，「所以當韓國瑜進入箝制香港民主的『中聯辦』時，美國是否解讀為是韓對『一國兩制』是採取包容態度？美國可以接受嗎？」

范世平說，韓國瑜預計4月份訪問美國，屆時他勢必要接受美國的詢問，而他最後是否與這次柯文哲訪美一樣，被美方認為沒有完成應有的答卷，就值得繼續觀察。

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