臉書遭韓粉灌爆 他幽默再貼「恭禧發大財」

2019-03-26 17:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員黃守達針對高雄市長韓國瑜密會港澳中聯辦、中國國台辦主任劉結一，還強調「強烈支持九二共識」等舉動，在臉書發文「賣水果可以，賣台灣不行」，引來韓粉灌爆臉書，還譏「要消費韓國瑜是要排隊，不要插隊」等；黃守達再製作幽默貼圖「恭禧發大財」回擊；他強調，韓國瑜除是高雄市長外，甚至有可能是未來總統參選人，本來就應對台灣社會誠實交代到底有沒有為了這種明年不知還有沒有譜的「政治採購」，犧牲台灣的民主及主權。

黃守達日前與全國多名市議員聯合質疑韓國瑜密會香港中聯辦等舉動，擔憂台灣在賣水果的過程中失去主權，呼籲韓國瑜應公開交流過程。

黃守達事後在臉書再貼文指出，「賣水果可以，賣台灣不行」，這是台灣社會都不能接受的事情，並呼籲韓國瑜負起法律責任與政治責任，儘速說明中聯會密會內容，給台灣社會一個交代。

結果貼文遭韓粉灌爆，有人批民進黨天天喊國民黨賣台，「賣了N年也沒賣掉」，還有人攻擊他就是想搭韓國瑜「想紅」等；還有人直接打電話到服務處批評黃守達；對於非理性的言論，他也設計幽默貼圖以「恭禧發大財」回應。

黃守達強調，民主社會有任何歧見大家可以理性溝通；但韓國瑜面對批評都是用酸言酸語來回應，這是不負責任的表現，民主社會公眾人物本來就要面對選民的質疑，他是高雄市直轄市長，尤其未來很有可能成為總統參選人，他確實有必要對台灣社會誠實交代。

黃守達也希望大家思考，韓國瑜雖提到這次出訪是為台灣果農發聲，有了44億訂單，但大眾有必要追問為了這種僅今年確定，但明年不知道有沒有的「政治採購」，犧牲台灣主權到底值不值得。

他指出，前陣子經濟部發佈訊息有4家台商回流台灣投資，帶來570億的投資，這不是用主權換來的，把工作機會及發展均留在台灣，不需要犧牲主權就可以有570億的投資，為何要用44億把台灣的民主、主權犧牲掉，這是韓國瑜要給台灣社會的交代。

黃守達說，韓國瑜這幾天連串的舉動， 反應中國加速兩岸統和進度，韓國瑜去迎合中國的作為，他認為很有爭議，且嚴重侵害到台灣民主、主權的底線，即使過去國民黨的兩岸交流還是設定在黨對黨的交流，韓國瑜繞過國民黨直接跟中國接觸的作為，相信連國民黨本身都無法接受。

黃守達說，台灣的民主應該要捍衛，韓國瑜當然有必要清楚交代到底跟中聯辦密談了什麼，有沒有出賣台灣主權？有沒有為了訂單犧牲民主價值，都是他要向台灣人民清楚交代的事情。

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