政院會商縮短公投主文有共識 公投修法盼4月通過

2019-03-26 15:28

〔記者李欣芳／台北報導〕為避免公投綁大選造成投票大排長龍等亂象，行政院已將公投法修法列為立院本會期最優先法案，不過，由於去年多個公投案的公投主文太長，不少民眾反映看不懂公投題目，據悉，行政院政務委員羅秉成日前召開跨部會審查會，與會者對修法縮短公投主文，或是給予公投主文的簡稱，有高度共識。

行政院規畫，公投法的修法在4月份提報行政院院會通過，送請立法院審議。

羅秉成是在3月20日召開第2次跨部會審查會，下次會議預定在4月初召開，政院將加速整合中選會與地方選委會對公投法修法的意見，以期4月份將政院版修法送請立院審議。

去年九合一選舉合併公投投票，造成投票排隊時間過長、邊開票邊投票等問題，引發民怨，因此中選會提出公投法修法版本送行政院審查。

羅秉成在2月27日召開首次跨部會審查會，會中對公投與選舉可脫鉤，也就是將公投與選舉「應」合併舉行改為「得」合併舉行，較有共識，另外，公投準備期間從最短1個月拉長為3個月，公投日當日不可以有宣傳活動等，也有共識。

不過，3月20日的審查會，傳出地方選委會代表仍對實際選務運作有疑慮，中選會發言人陳朝建表示，3月20日行政院的審查會，並無地方選委會與會，當天與會的是相關部會機關及地方政府代表，並未聽說地方選委會有不同意見一事，且地方選委會支持公投與選舉「應」合併舉行改為「得」合併舉行，公投應有合理準備期間的原有意見並未改變，且地方政府也是持相同的意見。

陳朝建說，3月20日的會議，與會者對縮短公投主文，或是給予簡稱，共識很高。

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