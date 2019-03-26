獨自完成初選登記 邱志偉：不知錢有沒算錯？

2019-03-26 14:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱志偉今上午獨自前往民進黨高市黨部、完成立委黨內初選登記，暫時沒有遇到初選競爭對手的他指出，一切平常心就好，還笑說希望要繳的錢沒有算錯。

民進黨立委選舉黨內初選登記，高市部分上午共有4人完成登記，分別為趙天麟、李昆澤、賴瑞隆、邱志偉，其中趙、李、賴等3人由立委管碧玲陪同，凸顯傳承意味，因為管碧玲選區將拆解給另3位，她將爭取不分區立委，較晚到的邱志偉則是單獨一人前往，連助理都沒帶。

邱志偉表示，這是自己第三次參選立委，希望以紮實的服務、嚴謹的監督，爭取選民的支持，對於暫時沒有初選競爭對手，他以平常心看待。

他也是部分沒有聘僱小編、自己寫臉書的立委，他認為網路聲量雖然是個趨勢，但政治人物還是要務實一點比較牢靠，他邊登記還邊開玩笑，希望帶來的錢不要算錯。

民進黨立委登記須繳交75萬元，其中30萬元登記費、35萬元民調費用、10萬元保證金，如果不需民調，民調費用與保證金事後可退回，

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