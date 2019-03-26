劉櫂豪擬提案修財劃法納「故鄉稅」允納稅人10％稅額繳指定縣市

2019-03-26 14:34

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪針對偏鄉地區人口外流嚴重，為促使離鄉背井的鄉親有回饋鄉里的機制，參考日本「故鄉稅」精神，擬訂「財政收支劃分法第八條修正草案」，允許所得稅納稅義務人在應納稅額百分之十範圍內，指定歸繳予特定地方自治團體，以助財政困難縣市謀求新機。

劉櫂豪指出，台灣的城鄉差距問題越來越嚴重，人口都向都會區集中，資源及經濟活動也都向少數都會聚集，使得偏鄉人口流失、工商發展萎縮、公共建設落後。

他說，為促使外流人口有回饋故鄉的機制，他參考日本故鄉稅機制，與立委陳明文合作研議「財政收支劃分法第八條修正草案」，允許所得稅納稅義務人在應納稅額百分之十範圍內，指定歸繳予特定地方自治團體，以協助財政困難縣市發展，促進區域均衡。

劉櫂豪說明，日本自2008年實行故鄉稅，以2018年為例，故鄉稅的金額已超過550億台幣，帶動了地方產業發展，同時解決地方財政困境。

劉櫂豪希望透過故鄉稅設計，讓外流、在外地打拼的鄉親，能夠關注故鄉的事務，並且以實際行動來幫助故鄉，最終達成城鄉共同均衡發展，提昇整體的競爭力。

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