酒駕修法協商完成 可望今天三讀通過

2019-03-26 14:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院朝野黨團今針對「道路交通管理處罰條例修正草案」中有關酒駕部分條文展開協商，稍早協商完成，做出「汽機車分流」、「累犯加裝酒精鎖」、「共乘者連坐」、「得沒入車輛」、「運輸業者附帶懲罰性賠償」等結論，修正草案下午可望在院會三讀通過。

根據協商結論，未來騎車酒駕者處1.5萬到9萬元罰鍰，開車酒駕者處3萬到12萬元罰鍰，第二次酒駕則一律處罰上限9萬元或12萬元，行政單位不再酌情裁量，之後每次再犯，罰鍰按次往上累加9萬元。

其次，未來汽機車駕駛人的酒測值若超過每公升0.25毫克，同車乘客將被連帶處罰600到3000元罰鍰，但18歲以下、70歲以上、心智障礙者或汽車運輸業之乘客不在此限。未來汽機車駕駛人若酒駕肇事致人重傷或死亡，政府將得依「行政罰法」第7條、21條、22條與23條之規定將車輛沒入。

在酒精鎖部分，各黨團採納交通部意見，未來因酒駕累犯遭吊銷駕照者，吊銷期滿後必須完成酒駕防制教育或酒癮治療才能重考駕照，且即使考回駕照，也必須在車上加裝酒精鎖一定期間，未按規定使用酒精鎖車輛將處6000到1萬2000元罰鍰，至於配置酒精鎖的時間、車種等等細節，由相關單位另行研議。

在懲罰性賠償部分，時代力量立委黃國昌原提議一體適用，但司法院秘書長呂太郎舉例表示，如果衝進屋裡把人拖出來打不用付懲罰性賠償，酒駕肇事卻有懲罰性賠償，恐怕會有法律平衡上的問題。經過協商，最終各黨團同意以交通部方案為主，僅運輸業者適用損害性賠償，但已盡監督管理責任者不在此限。

至於懲罰性賠償的計算方式，根據協商結論，將由法院依侵害情節向業者酌定損害額3倍以下之賠償，對於「過失造成之損害」，則得酌定損害額1倍以下之賠償。

最後，本次也確定將自行車酒駕的罰鍰提高，從過去300到600元提高為600至1200元，拒測罰鍰也從1200元提高為2400元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/