敦睦艦隊到基隆 人潮、車潮大爆量

2019-03-26 14:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊24日起2天在基隆港東5碼頭開放民眾參觀，人潮、車潮大爆量，基隆市副市長林永發說基隆的景點日漸被看見，民眾想來基隆玩，今年9月還要和軍方合作舉辦更大型的營區開放活動，精彩度、場面更大，值得民眾期待。

敦睦艦隊磐石「油彈運補艦」、田單「成功級艦」、武昌「康定級艦」3艘艦艇，24、25日2天在基隆港開放參觀，還有海軍樂儀隊、莒拳隊等表演活動，並展示現役武器裝備等，很吸引人，基隆市區交通、停車大爆量，民眾紛紛驚嘆「基隆很久沒這麼熱鬧了」、「塞瘋了」。

市府昨天市務會議也檢討敦睦艦隊造成市區塞車的事，副市長林永發說，據軍方統計，106年敦睦艦隊開放參觀第1天有1萬多人參觀，但今年卻有4萬2千多人，整整多出3萬多人，他說，可見基隆這幾年來景點陸續有很大改變，打卡網紅景點越來越多，打開基隆能見度，民眾想要來基隆玩。

林永發表示，市長林右昌指示，舉辦大型活動時，要事先做好交通、安全和停車等前置作業。

9月還有大型軍營開放活動

林永發還透露，將和軍方合作9月28日日起在西岸碼頭，會有更大型的營區開放活動，精彩度不輸敦睦艦隊、場面更大，讓市民更期待，事前會和軍方協調有關動線、停車和公共運輸等，相信人潮會更多。

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