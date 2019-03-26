高市新任勞工局長「初夜」獻台塑仁武廠 被質疑廠商招待

2019-03-26 14:25

〔記者黃良傑、洪臣宏/高雄報導〕高市勞工局長王秋冬上任第一天，便到廠商台塑仁武廠夜宿，並與勞資座談，昨先吃便當再啖消夜，今早一起和仁武廠員工吃早餐，讓由台中南漂高雄的王局長感受廠商熱情款待，強調夜宿只是溝通、聆聽勞資意見，絕不是稽查，法界提醒若是廠商招待恐觸法，局長表示還要再了解。

勞工局表示，局長王秋冬一上任啟動「百工拜訪計畫」，首站選在台塑仁武廠，以行動表達重視高雄工業大城、石化重鎮數十萬員工權益問題，王秋冬說第一天來高雄上班，連自己的宿舍都還沒進去睡，就將「初夜」獻給基層勞工，十分感謝台塑廠方管理階層熱情接待。

台塑解釋，招待所一夜600元，早餐便當90元，勞工局當天就拿錢給台塑並開立收據，沒有消夜，只有餅乾茶點。

王秋冬說，台塑工會代表提出爭取分紅和更多勞工權益，因考量高雄是全國最大石化重鎮，故首站就選在台塑仁武廠進行訪問，並夜宿勞工宿舍，不過，台塑勞資和諧且重視工會，在勞動業界本是模範生，勞工界認為應該先針對眾所周知的爆肝業者「夜宿」，而且不得接受招待，否則會流於「白吃、白喝」的口實。

勞工認為，市府官員握有行政裁量權，又有對價關係，不應接受廠商款待，相同的，警察可以和業者治安座談而夜宿八大行業？

勞工局指出，台塑於高雄起家，工業部門在高雄仁武就有3500多人，將高雄的起家厝捐出蓋公園，且員工福利佳，是企業社會責任的楷模，對於近年台塑面臨環保、工業區降編等經營問題，導致在台投資從600餘億降到300餘億，除感憂心外，也盼在任內助其企業永續經營。

王局長由駐廠總經理室蔡協理等各廠一級主管共同參與，廠方與勞工局、勞檢處一行人以「便當會」形式展開交流，晚上和勞工廠區一起吃宵夜，隔日早上與台塑員工進行「早餐會」，台塑廠方表示便當90元，據了解，連帶夜宵、早餐、住宿費，法界認為若由廠商買單招待，恐有觸法問題，官員不能不慎。

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