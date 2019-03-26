林智堅荷蘭取經擘劃竹市總圖書館及兒童探索館

2019-03-26 13:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅出訪荷蘭，25日前往阿姆斯特丹公共圖書館觀摩，為竹市總圖取經，尤其是場館具閱覽、課程、活動展覽、會議、討論區、表演藝術廳等多功能，打破圖書館只有閱讀的傳統思考；林智堅團隊也參訪NEMO科學博物館，強調「五感體驗」的科普裝置鼓勵孩子「動手操作」學習科學原理，將成兒童探索館的最佳參考對象。

林智堅率團造訪阿姆斯特丹公共圖書館，觀摩被票選為「荷蘭最好的圖書館」場館設施，10層樓空間除豐富藏書與閱覽區，更有兒童主題閱讀樓層，個人工作與共同工作區，以及提供各項進修課程的開放教室，甚至有餐廳、小型劇院，突破對圖書館只有「閱覽」的單一思維。

林智堅說，竹市去年度公共圖書館每人平均借閱量達4.3本，是非六都第一，市民對閱讀有高需求，他上任後啟動總書興建計畫，已獲教育部核定4億元經費補助，未來共將投入8億打造全新場館，且會提升藏書量，要創造一個讓民眾易於親近及體驗的總圖書館。

林智堅表示，阿姆斯特丹公共圖書館沒有傳統圖書館的限制，開放式的空間設計與燈光，讓民眾就像進到大型書店般，各樓層都有不同年齡層、不同群眾的書籍，還有供民眾討論互動的「共同工作區」，讓他對未來竹市總圖的規劃有很大啟發。

林智堅等人也參訪NEMO科學博物館，由館長

Michiel Buchel介紹，以「讓科學走近人民生活」為目標，五層樓空間與科學家合作設計各式科普裝置，鼓勵各年齡層孩子「動手操作每項展品」，感受並理解生活中所遇到的自然現象中的科學原理。

林智堅也體驗「水資源小工廠」，動手實驗從下雨、汲水、運輸、淨水等水循環；也在河流工程實驗區體驗如何「治水」，林智堅說，NEMO博物館各式科普裝置鼓勵孩子透過體驗探索，學習水循環、電力、風力等科學原理，更邀科學家共同設計裝置，未來將是兒童探索館的參考對象。

林智堅說，世博台灣館將活化為兒童探索館，竹市有工研院、科學園區、太空中心、五所大學，兒童探索館會邀請科學家加入，打造為兒童科普教育的夢想基地。

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