冤案平反不能靠運氣 民團促修法完善再審制度

2019-03-26 12:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣冤獄平反協會今日召開「冤案平反不能只靠運氣」記者會，呼籲應落實司改會議決議，修法完善再審程序，保障再審聲請人的閱卷權、程序參與權、聲請調查權，讓可能冤案能有申冤管道，不再只是靠運氣遇見好法官，才能有再審機會。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔表示，5年前3月26日這一天，台灣高等法院台中分院再審宣判，「陳龍綺無罪」。5年後的今天，陳龍綺等冤案平反者站出來，希望台灣能修正「刑事訴訟法」精進再審制度，及補強「刑事補償法」相關缺失。

羅士翔指出，應擴大刑補範圍，關於冤獄補償，台灣目前僅以冤獄天數為主要補償標的，未能完整考量誤判有罪定讞後所造成的健康等冤案傷害，若當事人沒被關，即便為冤案也不賠。

冤案平反者鄭性澤表示，要感謝法院給他再審機會，今天才能活著在此說話，獲得再審之前，曾提出非常多次再審聲請，當時法院沒開庭就駁回聲請，之後是因為案件獲得社會關注，才有機會獲得再審平反。

冤案平反者陳龍綺提及，今天剛好5年了，還有很多被冤枉的人找不到出口，他只有2個訴求，獲平反的人國家要怎樣對待，還沒平反的人要怎麼辦？

「被冤枉的人絕對不是少數！」陳龍綺呼籲，政府應該建立管道，讓被冤枉者可以申冤，他對司改會議持正面看法，是真的有在討論這類議題，還希望大家能多幫忙完善再審程序。

另一名冤案平反者蘇炳坤哽咽提及，他是檢察官提4次上訴都無效，後來是總統特赦才開釋，這30年來每當回想到這些事，他都非常痛苦，好好的家庭、事業、青春都完全沒有了。

冤案平反者陳燕飛說，一旦法院判刑後，要法官或檢察官承認錯誤，這是非常困難的，後來提再審法院通常也不會理，許多檢察官、法官很不認真調查，能否再審全憑運氣，「若不是遇到有正義感的法官，我現在都還在關！」

台灣冤獄平反協會律師劉佩瑋表示，陳燕飛案件原判傷害致死，該案爭點為發生行車糾紛一個月後，當事人的死亡是否能歸咎於行車糾紛影響，或者是因癌症末期關係，因有傳喚醫師才查明真相，最後再審改判傷害罪。

民進黨立委尤美女指出，常有人說「就判你無罪了，不然是要怎樣」，但本來就是無罪啊，這不是冤獄賠償就算了，應給受害者恢復名譽證書，總不能要人拿著判決書，到處去證明自己無罪。

尤美女提及，再審條件幾年前雖有修法放寬，但前面程序不審直接駁回，也是沒有用的，今天鄭性澤這些人若不是遇到好的法官，也沒機會再審，冤獄平反不能只靠運氣。

民進黨立委周春米提及，她過去當法官7年、律師15年，常遇到很多挫敗時候，有時走進法院真的是靠運氣，當法院裁定後，要能再審其實是非常困難，司法院應鼓勵法官多開再審，多聽聽別人聲音，立法院也會修法來完善制度。

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