王金平稱「長者不仁、幼者不義」 周錫瑋：言語不當

2019-03-26 11:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨中央有意徵召高雄市長韓國瑜「被動領表」參加總統初選，引發已宣布參選的前立法院長王金平不滿痛批，「長者不仁、幼者不義」。表態爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋則抨擊，這樣批評黨內同志，言語非常不當。

周錫瑋今天受訪表示，「無仁」與「不義」，這是很嚴厲罵人的話，不適合拿出來批評黨內同志，「完全不能講這句話」，要出來選總統的人，一定是仁義的人，這樣批評黨內同志，言語非常不當，「我非常看不起這樣傷害人的惡言」。

周錫瑋指出，這只是一場選戰，總統提名就要提出最強的人，所有初選制度只是一種形式與過程，必須保有彈性空間，不一定要被某一種形式綁住，誰曉得最強棒是誰？只要想自己成為最強棒，如果別人可以成為最強棒，你當然要有胸襟。

周錫瑋直言，過去國民黨的總統提名哪有固定制度，又何來破壞制度之說，他呼籲黨內同志不要被制度卡死，選總統要有風度、氣度，每天放話吵來吵去，讓人看笑話，口不擇言，如何做國家的總統？「對於國民黨的惡言相向，我看不下去」。

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