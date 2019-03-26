抵制華為？ 柯文哲：按照中央決策一起行動

2019-03-26 11:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2019智慧城市展今日在南港展覽館登場，有45個國家、337家全球各地廠商參展，台北市長柯文哲受邀出席開幕儀式。有媒體提到中國華為並未參展，北市府是否有資訊設備使用到華為產品、是否考慮禁用抵制，對此柯文哲說，好問題，他要回去查才知道，但華為好像沒參加今天智慧城市展。

柯文哲表示，北市府作為地方政府，不會自己決定，按照中央政策一起行動。媒體再問中研院等中央機關宣布停用華為手機，柯文哲強調，還是要有中央政策，不要讓每個單位各行其是。

參加智慧城市展開幕儀式，柯文哲致詞時表示，智慧城市展今年邁入第6年，北市府與北市電腦公會在2016年成為共同主辦單位，因此規模愈來愈大，今年有超過1700成員、128國家首長參加，代表北市推動智慧城市有一定成績，才可以吸引海內外首長前來，以及商務團體來台觀摩，讓智慧城市展成為台北市的知名品牌。

柯文哲表示，全國15縣市也參加今年智慧城市展，各有主題，台北市則是台北願景館有7項主題，他估計4天展期將吸引10萬人參觀。他提到，北市府去年倡議成立的智慧城市聯盟，明日正式開幕，有90個城市、138個會員組成的國際性組織，透過這個平台促成全球城市的交流，讓台灣ICT產業輸出到國際。

柯文哲認為，台灣ICT產業相當成功，但不能只有ICT一枝獨秀，其中在一項產業風險太高，因此未來以ICT產業為基礎，讓ICT產業走高附加價值，把台北市當作智慧科技的實驗場域，以國際市場為目標，讓產業升級，北市府樂於跟產業合作，不只辦展覽，還要讓台北市成為智慧城市實驗場域，帶領產業往前衝。

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